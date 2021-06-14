Южно-Українську АЕС очолив новий гендиректор

Колективу Южно-Української АЕС представили нового генерального джиректора – ним став Ігор Полович.

Про це повідомили в управлінні інформації та громадських зв’язків ВП ЮУ АЕС, передає Укрінформ.

«14 червня т. в. о. президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Петро Котін з робочим візитом відвідав Южно-Українську атомну електростанцію і представив колективу нового т. в. о. генерального директора ЮУАЕС – Ігоря Половича. До цього той обіймав посаду тимчасового виконувача обов’язків виконавчого директора з виробництва та ремонтів ДП «НАЕК «Енергоатом», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новому очільнику поставлено завдання забезпечити стабільну й успішну роботу станції, завершити масштабні інвестиційні проєкти, які реалізовує НАЕК «Енергоатом» та провести необхідні заходи задля подовження терміну експлуатації енергоблока №1 ЮУАЕС.

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45-річний Ігор Полович народився в місті Соснівка Львівської області. У Державному університеті «Львівська політехніка» здобув фах інженера-електрика електричних станцій, а після навчання прийшов працювати на Хмельницьку АЕС. З 2015 року обіймав різні посади у виконавчій дирекції з виробництва «НАЕК «Енергоатом».