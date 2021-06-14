В Україні за рік подорожчали всі алкогольні та тютюнові вироби

З травня 2020 року по травень 2021 року в Україні подорожчали пиво, горілка, вина столові та сигарети вітчизняного виробництва.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Державної служби статистики.

Пиво вітчизняного виробництва з травня 2020 року по травень 2021 року піднялось у ціні у середньому на 3,5% (до 18,23 грн за 0,5 л); горілка — на 1,3% (до 93,39 грн за 0,5 л); вина столові — на 2,4% (до 68,71 грн за 0,75 л).

Сигарети з фільтром вітчизняних марок у травні 2021 року в середньому по Україні продавалися по 47,08 грн за пачку (20 шт.), що на 19,3% дорожче, ніж роком раніше, без фільтру — по 42,27 грн за пачку (дорожче на 19,3%).

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у травні 2021 року проти квітня 2021 року збільшилися на 1,3%; проти травня 2020 року – на 9,5%, проти грудня 2020 року – на 6,1%. За січень-травень 2021 року порівняно із аналогічним періодом минулого року споживча інфляція становила 8,0%. Базова інфляція у минулому місяці порівняно із квітнем 2021 року становила 0,7%, з початку року – 3,9%.