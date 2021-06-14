Обсяги виробництва Укроборонпрому зросли на 21% - Гусєв

Обсяги виробництва ДК "Укроборонпром" за січень - квітень 2021 року зросли на 21%.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на пресконференції Всеукраїнського форуму “Україна-30. Економіка без олігархів" сказав генеральний директор ДК "Укроборонпром" Юрій Гусєв.

"Ми за 4 місяці отримали зростання на підприємствах Укроборонпрому на 21%. В 2,5 раза більше підписано зовнішньоекономічних контрактів, ніж за аналогічний період минулого року", - сказав Гусєв.

За його словами, сума укладених спецекспортерами контрактів за 4 місяці 2021 року становить 280 млн дол.

Директор Укроборонпрому висловив сподівання, що Верховна Рада найближчими тижнями розгляне у другому читанні законопроєкт №3822 “Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності”, що стане фундаментом для стрімкого розвитку державного оборонного комплексу і створить умови для кооперації зі стратегічними партнерами.

Як повідомляв Укрінформ, чистий прибуток державного концерну “Укроборонпром” за 2020 рік зріс на 108,36% порівняно з 2019 роком і становить 2,5 млрд грн (1,2 млрд грн у 2019 році).

29 січня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №3822 “Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності”, необхідний для реформування державного сегменту оборонно-промислового комплексу й реорганізації держконцерну "Укроборонпром".

Документом, зокрема, передбачено перетворення Укроборонпрому на акціонерне товариство, створення бізнес-об’єднань (ГБО) у формі акціонерних товариств, а також господарських товариств на базі підприємств концерну.

За інформацією гендиректора Укроборонпрому Юрія Гусєва, до другого читання законопроєкту депутати подали понад 1 000 правок.