Moneyveo спільно з Visa, Ibox Bank та Новою поштою анонсували випуск кредитної картки

Компанія Moneyveo анонсувала випуск кредитної картки, створеної у співпраці з IBOX Bank, Visa та за підтримки Нової пошти.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі фінтех-компанії.

“Компанія Moneyveo – спільно з транзакційним банком IBOX Bank готуються випустити власну платіжну картку Veocard на базі міжнародної платіжної системи Visa. Кожен клієнт компанії зможе оформити її буквально за 5-10 хвилин, не виходячи з дому і навіть без необхідності кудись телефонувати”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія Moneyveо стала першою, хто запропонував ринку миттєві довгострокові онлайн-кредити. Потім розробила мобільний додаток Veomini для молодої аудиторії, де можна отримати гроші в декілька кліків. А тепер Moneyveo презентує споживачам платіжну картку Veocard – першу у своєму роді на вітчизняному ринку небанківських фінансових послуг. Створення і запуск Veocard стали можливими завдяки активній співпраці з партнерами Moneyveo – IBOX Bank, Visa та за підтримки Нової пошти.

«Два місяці тому Visa і Moneyveo оголосили про стратегічне партнерство для розвитку цифрових платежів. Запуск Veocard – перший суттєвий крок у нашому співробітництві. Ми бачимо, як прискорилося зростання безготівкових платежів в Україні з початку пандемії COVID-19 – українці готові до цифровізації. Ми також розуміємо, що сучасні споживачі хочуть, аби платежі були максимально прозорими, простими і комфортними. Тому, на нашу думку, цей продукт дуже швидко знайде своїх споживачів», – зазначила віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні, Білорусі та Молдові Світлана Чирва.

В ідеї створення нового продукту закладено філософію бренду Moneyveo – швидка фінансова допомога усім, хто її потребує. Veocard даватиме змогу користуватися грошима по всьому світу. Вона зможе бути дебетовою – з вашими власними коштами – або мати відкриту кредитну лінію від 2000 грн до 15 000 грн – тобто працюватиме як класична кредитка, розповіли в пресслужбі фінтех-компанії.

«Ринок кредитних карткових продуктів має високу конкуренцію, адже кожен банк прагне створити найкращу пропозицію для клієнтів. Це ставить умови: відрізнятися та пропонувати те, чого немає в інших. Співпраця з Moneyveo дозволила нам створити першу кредитну картку для небанківської фінустанови – продукт, який поєднав банківські гарантії безпеки та експертизу обробки платежів і максимально глибоке розуміння своєї аудиторії з боку Moneyveo. Саме тому ця картка потрібна клієнтам», – зазначив голова правління АТ «АЙБОКС БАНК» Петро Мельник.

В Moneyveo уточнили, що Veocard – це симбіоз переваг звичних для споживачів банківських карток і лояльності, гнучкості та передових технологій небанківського фінансового ринку. Зокрема, варто згадати, що для отримання Veocard з документів будуть потрібні лише паспорт та ІПН. Компанія Moneyveo не допускає жодних прихованих платежів та комісій під час оформлення та користування карткою – усі процеси максимально прозорі. Moneyveo не братиме плату ані за відкриття, ані за обслуговування картки, буде нараховувати кешбек за розрахунки та даватиме змогу двічі на місяць без комісії знімати готівку в усіх банкоматах України. Оформлення картки відбуватиметься онлайн, отримання – у відділеннях Нової пошти. Протягом першого календарного місяця для всіх – знижена на -50% Дисконтна ставка за користування кредитним лімітом. Проценти будуть нараховуватися тільки за фактичні дні використання коштів.

«Ми прагнемо задовольняти потреби українців у фінансових послугах. Постійно аналізуємо світові ринки, перебуваємо у пошуках нових ідей. Ми намагаємося завжди пропонувати щось нове, працюємо на випередження і створюємо попит. Наше завдання – підвищувати фінансову інклюзію і робити продукти ще більш доступними для кожного споживача. Ми стали першими серед небанківських фінкомпаній в Україні, хто пропонуватиме клієнтам платіжну картку. Звісно, це виклик, але завдяки підтримці з боку партнерів нам вдалося створити чудовий продукт. Переконана, що нова пропозиція Moneyveo поступово стане трендом на нашому ринку, а посилення конкуренції сприятиме підвищенню якості фінансових послуг. Скористатися Veocard можна вже у липні 2021 року», – прокоментувала CEO Moneyveo Group Moneyveo Альона Андронікова.

Як повідомлялося, Moneyveo – компанія, яка у 2013 році запустила в Україні онлайн-кредитування. Відтоді залишається незмінним лідером ринку, продовжує створювати нові продукти та задавати темпи розвитку вітчизняного небанківського фінансового сектору.

IBOX Bank – український транзакційний банк, який працює на вітчизняному ринку з 1993 року. За 2020 рік банку вдалося збільшити розмір чистих активів на 66,1% та вийти на фінансовий результат у 109,7 млн грн.

Фото з відкритих джерел та Moneyveo