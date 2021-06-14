Україна не використала понад $7 мільярдів інвестицій – Любченко

Україна не використала понад 7 млрд дол. інвестиційних ресурсів на соціальні, екологічні проєкти від Світового банку, ЄБРР та інших міжнародних донорів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки Олексій Любченко під час Всеукраїнського форуму «Україна-30. Економіка без олігархів».

"Ми більш як 7 млрд дол. не використали інвестиційних ресурсів на соціальні, екологічні проєкти від Світового банку, ЄБРР на 1 травня. І це в країні, де кажуть, що немає інвестицій", - сказав Любченко.

Як повідомляв Укрінформ, за 2020 рік в економіку України було залучено 419,84 млрд грн капітальних інвестицій, що на 28,2% менше, ніж за 2019 рік.