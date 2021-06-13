Погодження 15% глобального податку очікується у липні - G7

Домовленість щодо введення глобального податку у розмірі 15% очікується на зустрічі міністрів фінансів та керівників центробанків "Великої двадцятки" (G20) у липні.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у спільному комюніке за підсумками саміту G7 у Великій Британії.

"Нам потрібна податкова система, яка буде справедливою у всьому світі. Ми підтримуємо історичне зобов’язання, прийняте G7 5 червня. Ми продовжимо дискусію для досягнення консенсусу щодо глобальної угоди зі справедливого вирішення питання розподілу податкових прав та амбіційного глобального мінімального податку, що становить щонайменше 15% у кожній конкретній країні", - йдеться у комюніке.

У G7 висловили сподівання на "досягнення домовленості на липневій зустрічі міністрів фінансів та керівників центральних банків G20".

Зазначається, що цим самим зроблено значний крок на шляху до створення "більш справедливої податкової системи, яка відповідатиме 21 століттю".

Як повідомляв Укрінформ, міністри фінансів країн Великої сімки (G7) 5 червня заявили про зобов’язання "застосовувати глобальний мінімальний податок у щонайменше 15 відсотків для кожної країни".

Цей крок спрямований на те, щоб транснаціональні корпорації - особливо технологічні гіганти - не мали в майбутньому можливості отримувати великі прибутки в одних країнах і платити з них низькі податки в інших.

Ухвалення цієї глобальної податкової зміни ініціювала адміністрація президента США Джо Байдена. Таким чином США хочуть обмежити можливість транснаціональних концернів використовувати переваги податкових систем для збільшення своїх прибутків, особливо в період пандемії коронавірусу, яка послабила економіки в усьому світі.

Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц назвав ухвалене рішення "історичним", а також назвав це "податковою революцією".