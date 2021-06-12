«Мотор Січ» і Укроборонпром працюють над створенням регіональної авіакомпанії - Богуслаєв

На базі підприємства «Мотор Січ» планують створити регіональну авіакомпанію.

Про це журналістам сказав почесний президент АТ «Мотор Січ» В'ячеслав Богуслаєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми працюємо з Укроборонпромом під керівництвом нашого віцепрем'єра над створенням регіональної авіакомпанії на базі підприємства «Мотор Січ». Ми відновлюємо український літак Ан-140 у Харкові. Ми їх візьмемо в лізинг і таким чином забезпечимо регіональні перевезення і пасажирів, і вантажів", - сказав Богуслаєв.

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Як повідомлялося, 12-13 червня в Запоріжжі на аеродромі "Широке" проходить чемпіонат України з вертолітного спорту.