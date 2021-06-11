В Україні можуть створити оператора ринку газу, який контролюватиме ситуацію в галузі та зробить купівлю і продаж «блакитного палива» прозорішим.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Ольга Бабій.

«Ринок газу потрібно зробити більш прозорим. І для цього необхідно бачити, наприклад, як саме формується ціна на ньому, які обсяги газу продаються. Який механізм обрати для цього, поки невідомо. Це може бути і створення оператора ринку, і розвиток біржової торгівлі, що зобов’яже усіх представників ринку відкрито укладати угоди на біржах, як в Європі. Але крок важливий, і його потрібно робити», - сказала Бабій.

Вона відзначила, що на сьогодні НКРЕКП вже внесла відповідні зміни до законодавства та спростила механізм закупівлі природнього газу. Зокрема, дозволила ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) вийти на біржу та оголосити про початок тендеру на закупівлю газу для потреб балансування системи.

Зумовлено це для того, каже Бабій, щоб учасники ринку могли у відритому режимі спостерігати за тим, як ОГТСУ закуповує «блакитне паливо». За її словами, декілька бірж вже надіслали регламенти на погодження – очікується закінчення тендерної процедури через місяць.

«Якщо внести необхідні зміни до закону, а учасники ринку домовляться, то ринок газу можна трансформувати швидко. В теорії до 1 липня 2022 року ми могли б це зробити», - додала член НКРЕКП.

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Як повідомляв Укрінформ, після ухвалення Верховною Радою змін до закону про публічні закупівлі щодо закупівлі природного газу в Україні з'явилися законодавчі передумови для створення газової біржі.