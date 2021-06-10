В Україні розширились можливості кредитування малого та середнього бізнесу
Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час презентації річного звіту Фонду розвитку підприємництва за 2020 рік повідомив виконавчий директор ФРП Андрій Гапон.
За його словами, торік Фонд першим в Україні запровадив механізм кредитних гарантій, що неабияк допомогли мікро- й малому бізнесу в часи коронакризи. Йдеться про зменшення банківських ризиків, пов’язаних із можливою неплатоспроможністю підприємця, відсутністю у нього застави чи підвищеною ризикованістю господарської діяльності.
“Це – ідеальний інструмент для підприємців, котрі не мають майна для застави, або, наприклад, розмір їхньої застави не покриває банківських ризиків. Для таких випадків й існують наші гарантії. Йдеться про 50-80% гарантування того, що навіть якщо з інвестиційним проєктом, на втілення якого надано кредит, щось трапиться і позика стане неповоротною, банк не втратить повністю все. Що створює для нього додаткові гарантії повернення грошей. А для багатьох підприємців це – єдина можливість взяти позику”, - пояснив Гапон.
Виконавчий директор ФРП нагадав, що з нинішнього року в країні працює ще один подібний механізм - державні гарантії на портфельній основі, агентом за яким є Укрексімбанк. Максимальний розмір кредиту, який можна отримати за цією програмою — 100 млн гривень, максимальний термін кредитування — 10 років.
“Безумовно, цей інструмент суттєво позначиться на обсягах кредитування малого й середнього бізнесу в Україні. Впевнений, що за механізмом кредитних гарантій майбутнє”, - підсумував Гапон.
Як повідомлялось, торік Німецько-Український фонд, який працював у нашій країні майже два з половиною десятиліття, переформатували у Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Основним поштовхом до цього стала ініціатива Президента та уряду із започаткування Державної програми “Доступні кредити 5-7-9%”. Фонд став агентом держави у втіленні проєктів з підтримки фінансування малого бізнесу в Україні. Задля цього розпорядженням Кабінету Міністрів Німецько-Український фонд передали в управління уряду України в особі Міністерства фінансів. У січні 2020-го було зареєстровано нову редакцію статуту ФРП й він запрацював у новому статусі.