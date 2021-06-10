В Україні розширились можливості кредитування малого та середнього бізнесу

Фонд розвитку підприємництва (ФРП) розширив інструментарій підтримки фінансування мікро-, малих та середніх підприємств: до класичних кредитних програм додалися компенсація процентних ставок та кредитні гарантії в рамках держпрограми “Доступні кредити 5-7-9%”.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час презентації річного звіту Фонду розвитку підприємництва за 2020 рік повідомив виконавчий директор ФРП Андрій Гапон.

За його словами, торік Фонд першим в Україні запровадив механізм кредитних гарантій, що неабияк допомогли мікро- й малому бізнесу в часи коронакризи. Йдеться про зменшення банківських ризиків, пов’язаних із можливою неплатоспроможністю підприємця, відсутністю у нього застави чи підвищеною ризикованістю господарської діяльності.

“Це – ідеальний інструмент для підприємців, котрі не мають майна для застави, або, наприклад, розмір їхньої застави не покриває банківських ризиків. Для таких випадків й існують наші гарантії. Йдеться про 50-80% гарантування того, що навіть якщо з інвестиційним проєктом, на втілення якого надано кредит, щось трапиться і позика стане неповоротною, банк не втратить повністю все. Що створює для нього додаткові гарантії повернення грошей. А для багатьох підприємців це – єдина можливість взяти позику”, - пояснив Гапон.

Виконавчий директор ФРП нагадав, що з нинішнього року в країні працює ще один подібний механізм - державні гарантії на портфельній основі, агентом за яким є Укрексімбанк. Максимальний розмір кредиту, який можна отримати за цією програмою — 100 млн гривень, максимальний термін кредитування — 10 років.

“Безумовно, цей інструмент суттєво позначиться на обсягах кредитування малого й середнього бізнесу в Україні. Впевнений, що за механізмом кредитних гарантій майбутнє”, - підсумував Гапон.

Як повідомлялось, торік Німецько-Український фонд, який працював у нашій країні майже два з половиною десятиліття, переформатували у Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Основним поштовхом до цього стала ініціатива Президента та уряду із започаткування Державної програми “Доступні кредити 5-7-9%”. Фонд став агентом держави у втіленні проєктів з підтримки фінансування малого бізнесу в Україні. Задля цього розпорядженням Кабінету Міністрів Німецько-Український фонд передали в управління уряду України в особі Міністерства фінансів. У січні 2020-го було зареєстровано нову редакцію статуту ФРП й він запрацював у новому статусі.