Представники м’ясної галузі просять повернути 20% ПДВ на реалізацію живих тварин

Асоціація «М’ясної галузі» наполягає на необхідності повернення до 20% ПДВ при реалізації живих свиней та великої рогатої худоби (ВРХ).

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу асоціації, про це йдеться у зверненні до Президента та Верховної Ради від 9 червня «Про стримування зростання цін на м’ясо для населення та недопущення проявів податкової дискримінації при формуванні механізму справляння податків».

«Через зменшення ставки ПДВ лише на живих свиней та ВРХ, ціни для споживачів на червоне м'ясо та вироби з нього збільшилися на 6-10% за перші три місяці дії Закону №1115-ІХ. Зниження ПДВ на живих тварин не тільки не привело до зниження закупівельних цін для м'ясопереробних підприємств, а навпаки: м'ясокомбінати змушені доплачувати різницю ПДВ, що й призводить до збільшення ціни для рітейлу, а відтак і для споживачів», - ідеться у зверненні.

Автори документа стверджують, що внаслідок зменшення ставки ПДВ виникла практика, коли підприємства на загальній системі оподаткування використовують «сірі» схеми у відносинах із постачальниками або дроблять підприємство та реєструють ФОПи, щоб отримати конкурентну перевагу.

"Таким чином, вже четвертий місяць йде тінізація ринку м’ясо-молочної продукції, а загальні втрати до бюджету України через такі схеми сягатимуть близько 20 млрд грн на рік. І через зниження купівельної спроможності населення всі учасники м'ясної галузі підтверджують фінансові втрати за минулі 3 місяці від дії Закону", - наголошується у зверненні.

Зазначається, що Асоціація збирає підписи представників м’ясної галузі на підтримку законопроєкту №5425 про повернення ставки ПДВ 20% на живих свиней та ВРХ (коди УКТ ЗЕД 0103 та 0102). Асоціація просить винести його на голосування у Верховній Раді вже у червні-липні 2021 року як першочерговий.

Наголошується, що цю позицію вже підтримують 18 м'ясопереробних підприємств, серед них - «МК М’ясний», «Житомирський м’ясокомбінат», «Євро-комерс», «Агро-інвест», «ММК Холдинг», «Антонівський м’ясокомбінат», «Лубним’ясо» та «Кременчукм’ясо».

Як повідомляв Укрінформ, Закон України №1115-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції» набув чинності 1 березня 2021 року. Зниження ставки ПДВ з 20% до 14% стосувалося операцій з постачання сільськогосподарської продукції, зокрема, живих свиней та ВРХ (УКТ ЗЕД 0103 та 0102).

У квітні-травні у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти, що мають виправити ситуацію. Так, законопроєкт №5425 передбачає відновлення ставки ПДВ 20% на тваринницьку продукцію згідно з УКТ ЗЕД 0102 (велика рогата худоба жива); 0103 (свині живі), 0104 10 (вівці живі), 0401 (в частині молока незбираного); законопроєкт №5425-1 – відновлення ставки ПДВ 20% на всю аграрну сировину.

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