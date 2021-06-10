Резиденцію Януковича «Сухолуччя» передали українській мережі готелів і ресторанів

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) передало колишню мисливську резиденцію "Сухолуччя" в управління компанії "7 днів".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АРМА.

"9 червня АРМА та компанія «7 днів», яка стала переможцем публічного конкурсу з відбору управителя, підписали договір управління майном готельно-ресторанного комплексу «Сухолуччя». Відтак, управитель зможе розпочати комерційне використання активу шляхом втілення запропонованої ним програми управління", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що очікуваний щомісячний дохід компанії від користування активом складає 1,16 млн грн, прогнозований дохід державного бюджету – понад 200 тис. грн. Окрім того, компанія планує витрачати на збереження і покращення комплексу майже 800 тис. грн на місяць.

Також "7 днів" планує створити на території комплексу гостьові зони для відпочинку і сімейних розваг, спорудити сезонний басейн, облаштувати готельні номери та відкрити два заклади громадського харчування.

Як повідомлялося, готельно-ресторанний комплекс "Сухолуччя" має площу у 30 тис. га. У "Сухолуччі" ще з радянських часів відпочивала та полювала номенклатура. У 1967 році це місце обрав перший секретар ЦК КП України Володимир Щербицький.

У 2004 році туди заселився Віктор Янукович, який обіймав на той момент посаду прем'єр-міністра, а пізніше став президентом.

На місці старого мисливського будинку Щербицького для Януковича звели двоповерховий дерев’яний маєток "Акація", а - ще один елітний комплекс, так званий "Острів", оточений водою. Центральним об'єктом був дерев'яний будинок - так звана "Хонка-2", подібна до легендарної "Хонки" у Межигір’ї.

ТОВ «7 днів» - власник національної мережі готельно-ресторанних комплексів, які працюють, зокрема, в Кам’янці-Подільському, Запоріжжі та Трускавці.