Уряд призначив міністру інфраструктури двох нових заступників

Кабінет Міністрів на засіданні 9 червня призначив Юрія Васькова на посаду заступника міністра інфраструктури та Анну Юрченко на посаду заступника міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Фейсбуці.

Зазначається, що Юрій Васьков — колишній директор ТОВ «Укрмара», у 2015–2016 роках був заступником міністра інфраструктури (з питань морського та річкового транспорту). Раніше очолював Адміністрацію морських портів України. Протягом 10 років працював на ДП «Одеський морський торговельний порт», зокрема очолював підприємство. За сумісництвом працював викладачем в Одеській національній морській академії та Одеському національному морському університеті.

Анна Юрченко до призначення перебувала на посаді начальника Управління міжнародного співробітництва та інвестиційної політики в Укравтодорі. У Дорожньому агентстві працювала з 2010 року. За час роботи здійснювала управління проєктами співпраці з Міжнародними фінансовими організаціями: Світовий банк, ЄБРР, ЄІБ. Також займалася підготовкою проєктів державно-приватного партнерства та проєктів кредитних угод на основі взаємодопомоги та експортних кредитів. За час її роботи Укравтодор зміг значно підвищити ефективність реалізації міжнародних проєктів.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд 2 червня звільнив заступників міністра інфраструктури Дмитра Абрамовича, Наталію Форсюк та Дмитра Живицького. Верховна Рада на позачерговому засіданні 18 травня звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури України.

20 травня Рада призначила на цю посаду керівника Укравтодору Кубракова.