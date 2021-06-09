В Україні щороку утворюється до 550 тисяч тонн небезпечних відходів - Міндовкілля

Українське законодавство має запровадити ієрархію управління відходами та модель розширеної відповідальності виробника.

Про це під час Всеукраїнського форуму “Україна 30. Екологія” сказав заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

За словами посадовця, в Україні досі діють правила, затверджені у 1998 році. Відтоді країна фактично не бачила жодних змін, тоді як світ пішов далеко вперед.

“Тому першочергове завдання — затвердження нового рамкового закону, який започаткує нормальні ринкові правила, що забезпечать належне поводження з відходами, та допоможе Україні виконати зобов’язання в рамках імплементації 98-ої Директиви ЄС (рамкова директива Євросоюзу про відходи - ред.)”, - переконаний Стрілець.

Він зауважив, що левова частка відходів, які утворюються в країні, — промислові. Щороку їх утворюються сотні мільйонів тонн. Приблизно 6 млн тонн — побутове сміття, яке українці фактично не розділяють і не переробляють. Також в Україні щороку утворюється до 550 тисяч тонн небезпечних відходів.

“Це начебто порівняно небагато. Але, приміром, електроліт з однієї акумуляторної батареї, що потрапляє в річку, завдає більшої шкоди, ніж тисяча тонн відходів промисловості”, - стверджує заступник керівника Міндовкілля.

За його словами, новий закон має встановити цивілізовані правила поведінки й запровадити ієрархію управління усіма різновидами відходів, перейшовши від бездумного споживання до раціонального використання ресурсів.

Одним з його елементів буде запровадження розширеної відповідальності виробника.

“Розділення сміття — це лише пів справи. Додатково в усіх європейських країнах діє ефективна модель, за якої виробник упаковки забезпечує розвиток інфраструктури для її збирання та переробки. Світова практика при цьому підтверджує: виробники, які не виконують встановлених норм, у подальшому зазнають значних фінансових збитків”, - розповів Стрілець.

На його переконання, впровадження такої ж системи в Україні не лише зменшить обсяги відходів, а й дасть поштовх для їх вторинної переробки. Що приноситиме доходи бізнесу та сприятиме створенню нових робочих місць.

Окремий розділ закону регулюватиме систему поводження з небезпечними відходами. За словами заступника міністра, нині цю сферу упорядковують. Триває перевірка суб’єктів господарювання, які мають ліцензії на утилізацію шкідливих відходів. Виявляється, із 200 ліцензіатів лише трохи більше 30 мають установки для безпечного спалення таких відходів. Решта просто вивозять небезпечне сміття на звалища, полігони чи й у лісопосадки.

“На ринку мають залишитися тільки ті переробники, які можуть забезпечити екологічно безпечну утилізацію”, - наголосив Руслан Стрілець.

Як повідомляв Укрінформ, відкриваючи в понеділок триденний Всеукраїнський форум “Україна 30. Екологія”, Президент Володимир Зеленський підписав закон “Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України”. Глава держави, поміж іншого, повідомив, що в Україні розроблено закононопроєкт щодо покращення управління відходами та їх вторинної переробки.