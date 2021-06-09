Рада може ухвалити закон про управління відходами до кінця сесії – депутат

Верховна Рада може ухвалити в другому читанні законопроєкт №2207-1-д "Про управління відходами" до кінця п’ятої парламентської сесії.

Такий прогноз зробив заступник голови Комітету ВР з питань екологічної політики та природокористування Олександр Маріковський (фракція "Слуга народу") під час форуму "Україна 30. Екологія", передає кореспондент Укрінформу.

"Протягом місяця з цього моменту всі стейкхолдери домовилися, що цей законопроєкт буде винесено на підкомітет, Комітет і парламент. Я розраховую, що до кінця сесії парламенту цей законопроєкт буде ухвалено в цілому і Президент підпише його", – сказав народний депутат.

Він розповів, що за офіційними даними, менше 3% відходів переробляється або спалюється. Неофіційні дослідження свідчать про те, що до 15% переробляє тіньовий сектор.

У зв‘язку з цим Маріковський зазначив, що "при правильному законі про відходи, коли будуть ліквідовуватися сміттєзвалища і полігони, вони не зможуть отримувати ліцензії (на переробку – ред.) без нормальних умов". Таким чином, за словами депутата, зменшиться кількість засмічених територій.

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Крім цього, він розповів, що основна ідея проєкту закону – це встановлення розширеної відповідальність виробника в ієрархії поводження з відходами. "Щоб держава не втрачала, а отримувала від усіх секторів економіки, ми закладаємо принцип ієрархії поводження з відходами. Ми маємо змусити виробника не виробляти більше потенційних відходів, мінімізувати це виробництво", – зауважив Маріковський.

У підсумку депутат наголосив, що успішне впровадження відповідного законодавчого акта залежить від спільних зусиль Верховної Ради, бізнесу та громадян. "Спільна відповідальність кожного з нас: і Верховної Ради, щоб ухвалити ці закони, і бізнеспереробки, яка може створити досить великий об‘єм робочих місць, і громадян. Без відповідального громадянина нічого не вийде. Саме громадянин у підсумку має перемістити у контейнери побутові відходи, які будуть переробляти", – сказав депутат.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2207-1-д "Про управління відходами" 21 липня 2020 року.

П‘ята парламентська сесія триватиме до 23 липня.