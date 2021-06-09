Українці цьогоріч уже залучили ₴387 мільйонів «теплих кредитів»

Цього року українці залучили 387 млн грн кредитних коштів на утеплення житла ("теплих кредитів").

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження.

"У цьому році в рамках програми з енергоефективності більше 9 700 родин залучили 387 млн грн "теплих кредитів". Вже зовсім близько до повного освоєння програми, зважаючи на виділене фінансування", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 367 млн грн залучено на утеплення приватних будинків, 21,1 млн грн – на встановлення твердопаливних котлів.

Зазначається, що родини, які вже залучили "теплі кредити" цього року, отримають близько 120 млн грн компенсацій. У той же час загалом на виплату компенсацій за цією програмою у 2021 році закладено 150 млн грн.

Як повідомлялося, за 6 років запровадження державної допомоги в рамках програми "теплих кредитів" цією можливістю скористалися більш як 850 тис. родин. У 2021 році цільовою групою для видачі "теплих кредитів" стали приватні будинки, а за кошти кредиту можна придбати "розумні лічильники" електроенергії, зарядні станції для електромобілів, системи накопичення енергії тощо.