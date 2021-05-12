Українці за тиждень залучили ₴28,3 мільйона «теплих кредитів»

Минулого тижня українці залучили 28,3 млн гривень у межах програми підтримки енергозбереження ("теплі кредити").

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження.

"Програма «теплих кредитів» залишається затребуваною, навіть незважаючи на травневі свята та вихідні дні. Так, минулого тижня ще близько 700 родин залучили 28,3 млн грн «теплих кредитів», а саме: 26,8 млн грн – на енергоефективні заходи у приватних будинках; 1,5 млн грн – на встановлення твердопаливних котлів", - йдеться у повідомленні.

Загалом з початку дії програми у цьому році сума отриманих домогосподарствами кредитів у банках вже сягнула 301,7 млн гривень. Зі старту програми наприкінці березня нею скористалися 7 588 сімей.

Як повідомлялося, у квітні 6,9 тис. сімей залучили більше як 273 млн гривень "теплих кредитів".

За 6 років запровадження державної допомоги в рамках програми "теплих кредитів" цією можливістю скористалися більше як 850 тис. родин. У 2021 році цільовою групою для видачі "теплих кредитів" стали приватні будинки, а за кошти кредиту можна придбати "розумні лічильники" електроенергії, зарядні станції для електромобілів, системи накопичення енергії тощо.