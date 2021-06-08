Мінфін розмістив облігації на ₴19,1 мільярда

Міністерство фінансів 8 червня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до бюджету 19,1 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 8 червня 2021 року до державного бюджету залучено 19 115 094 534,32 грн (за курсом НБУ)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення ОВДП 1 червня залучило до бюджету 15,9 млрд грн.