За 2 роки портфель облігацій у нерезидентів зріс на ₴54 мільярди – Мінфін

За два роки після приєднання України до міжнародного депозитарію Clearstream портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у нерезидентів вдалось збільшити на 54,3 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

У міністерстві нагадали, що 27 травня 2019 року міжнародний центральний депозитарій цінних паперів Clearstream приєднав український ринок до своєї мережі через рахунок, відкритий в депозитарії Національного банку, та зробив українські державні цінні папери доступними в своїй системі розрахунків. Це призвело до рекордного зростання обсягів інвестицій в українські ОВДП з боку іноземних інвесторів: за 2 роки портфель ОВДП у власності нерезидентів зріс на 54,3 мільярди гривень.

Станом на 2 червня 2021 року загальна сума ОВДП у власності іноземних інвесторів становить 98,3 млрд грн або 9,8% від загального обсягу ОВДП, що перебуває в обігу. На піку вкладень у лютому 2020 року портфель нерезидентів становив 129 млрд грн (15,8% від загального обсягу ОВДП).

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Протягом двох років завдяки відкриттю лінку з Clearstream та збільшенню інвестицій в ОВДП з боку іноземних інвесторів Мінфіну вдалось зменшити валютний ризик державного боргу завдяки збільшенню частки державного боргу в національній валюті (з 36,5% станом на кінець травня 2019 року до 39% станом на кінець травня 2021 року) та ризик рефінансування державного боргу завдяки продовженню середньозваженого строку до погашення ОВДП з приблизно 6 місяців в січні-травні 2019 року до 1,5 років в січні-травні 2021 року. Протягом двох років роботи лінку Мінфін вперше розмістив довгострокові ОВДП в гривні зі строком погашення у 2025 та 2027 роках. Крім цього, середньозважена дохідність за гривневими ОВДП суттєво знизилась – з 18,7% у січні-травні 2019 року до 11,2% у січні-травні 2021 року.

Як повідомлялося, Clearstream – міжнародна клірингова система, розташована у Європі, яка здійснює зберігання, кліринг і розрахунки за угодами з міжнародними цінними паперами. Вона була створена у 2000 році внаслідок об'єднання Cedel та клірингового центру Deutsche Boerse Clearing; з липня 2002 року повністю перейшла під контроль Deutsche Boerse AG. До складу системи входять три підрозділи: Clearstream Banking Frankfurt, Clearstream Banking Luxembourg и Clearstream Services.