Bloomberg пов’язує падіння криптовалют з поверненням викупу за трубопровід США
Про це пише американське впливове видання Bloomberg, повідомляє Укрінформ.
«Найбільший токен (Bitcoin, BTC) впав на понад 7% у вівторок і становив близько $33 200 станом на 8:21 ранку в Нью-Йорку. Ширший криптоіндекс Bloomberg Galaxy впав на цілих 10%», - зауважує видання.
Зокрема, Bitcoin впав до двотижневого мінімуму, за ним потягнулися й інші криптовалюти.
«Деякі аналітики вказують, що повернення викупу компанії Colonial Pipeline Co. стало доказом того, що криптовалюта вже не перебуває поза контролем уряду»,- зазначається в повідомленні.
Це кардинально змінює саму філософію криптовалютних операцій, які свого часу стрімко набирали популярність, а криптовалюта швидко зростала через те, що розрахунки було неможливо відстежити.
«Той факт, що слідчі змогли знайти «невідстежуване» та вилучити його, може підривати лібертаріанську справу, вільну від контролю з боку держави», - зауважив у цьому зв’язку ринковий аналітик компанії Oanda Джеффрі Халлі.
Отже, підкреслив він, як наслідок, після операції Мін’юсту США був спровокований масовий продаж Bitcoin.
Як повідомляв Укрінформ, напередодні Міністерство юстиції США повернуло $2,3 млн з викупу, сплаченого хакерам, які атакували магістральний трубопровід Colonial Pipeline. У вівторок повідомляється, що правоохоронці вилучили майже весь понад 4-мільйонний викуп. Агенти змогли ідентифікувати віртуальний валютний гаманець, який хакери DarkSide використовували для вимагання грошей у Colonial Pipeline. Bitcoin-гаманець розміщався у Північній Каліфорнії, що полегшило американським правоохоронцям роботу.