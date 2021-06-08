Bloomberg пов’язує падіння криптовалют з поверненням викупу за трубопровід США

Bloomberg пов’язує падіння криптовалют з поверненням викупу за трубопровід США

Укрінформ
Різке падіння найпопулярніших криптовалют та зниження криптоіндексів до 10% на торгах в вівторок може бути пов’язане з операцією Мін’юсту США щодо повернення більшої частини викупу компанії Colonial Pipeline, сплаченого хакерам.

Про це пише американське впливове видання Bloomberg, повідомляє Укрінформ.

«Найбільший токен (Bitcoin, BTC) впав на понад 7% у вівторок і становив близько $33 200 станом на 8:21 ранку в Нью-Йорку. Ширший криптоіндекс Bloomberg Galaxy впав на цілих 10%», - зауважує видання.

Зокрема, Bitcoin впав до двотижневого мінімуму, за ним потягнулися й інші криптовалюти.

«Деякі аналітики вказують, що повернення викупу компанії Colonial Pipeline Co. стало доказом того, що криптовалюта вже не перебуває поза контролем уряду»,- зазначається в повідомленні.

Це кардинально змінює саму філософію криптовалютних операцій, які свого часу стрімко набирали популярність, а криптовалюта швидко зростала через те, що розрахунки було неможливо відстежити.

«Той факт, що слідчі змогли знайти «невідстежуване» та вилучити його, може підривати лібертаріанську справу, вільну від контролю з боку держави», - зауважив у цьому зв’язку ринковий аналітик компанії Oanda Джеффрі Халлі.

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Отже, підкреслив він, як наслідок, після операції Мін’юсту США був спровокований масовий продаж Bitcoin.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Міністерство юстиції США повернуло $2,3 млн з викупу, сплаченого хакерам, які атакували магістральний трубопровід Colonial Pipeline. У вівторок повідомляється, що правоохоронці вилучили майже весь понад 4-мільйонний викуп. Агенти змогли ідентифікувати віртуальний валютний гаманець, який хакери DarkSide використовували для вимагання грошей у Colonial Pipeline. Bitcoin-гаманець розміщався у Північній Каліфорнії, що полегшило американським правоохоронцям роботу.

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