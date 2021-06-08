Українське автовиробництво у травні зросло майже у 8 разів

В Україні за травень 2021 року було виготовлено 1 004 автотранспортні засоби, що у 8 разів більше, ніж у травні минулого року, та на 4% більше, ніж у квітні 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

Зазначається, що у травні 2021 року в Україні було виготовлено 944 легкових авто, тоді як у травні минулого року – лише 87. Порівняно із попереднім місяцем, у травні цього року виробництво легкових авто зросло на 4%.

Впродовж минулого місяця в Україні було також виготовлено 53 автобуси, що майже вдвічі більше, ніж у травні минулого року, та на 5% менше, ніж у квітні 2021 року. Ще у травні 2021 року було зібрано 7 комерційних авто, що на 42% менше, ніж у травні 2020 року, та у 3,5 раза більше, ніж у квітні 2021 року.

Всього за січень-травень 2021 року в Україні було вироблено 3 795 автотранспортних засобів (у 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року). Було зібрано 3 538 легкових (на 167% більше), 15 комерційних автомобілів (на 37% менше), 242 автобуси (на 20% більше).

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році в Україні було вироблено 4 952 одиниць автотранспортних засобів, що на 32% менше, ніж у 2019 році.