В Україні попит на вживані легкові авто у квітні зріс на 11%

У квітні 2021 року українці зареєстрували 38,8 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, що на 11% більше, ніж у березні 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

В асоціації пояснили, що порівняння зроблено з березнем минулого року, бо у квітні 2020-го сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України в умовах карантину не реєстрували вживаних авто.

У квітні 2021 року частка вживаних іномарок сягнула 79,5% від усіх легкових автомобілів, що за місяць вперше зареєструвалися в Україні. Найпопулярнішаю маркою стала Renault Megane - 2 370 реєстрацій.

На другому місці за популярністю опинилась Volkswagen Golf, 2015 авто цієї марки було зареєстровано в Україні у квітні 2021 року. Третє місце посіла марка Volkswagen Passat (1 986 реєстрацій). На четвертому місці - Skoda Octavia (1 845) . П'яте місце посіла Ford Focus із 1 508 зареєстрованими авто у квітні 2021 року.

Читайте також: У квітні українці купили більш як 10 тисяч нових легкових авто

Загалом із початку цього року українські номери отримали майже 126,5 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, що у 4 рази більше, ніж нових легкових авто за той самий період.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за січень-березень 2021 року було зареєстровано 87,7 тис. вживаних легкових імпортних автомобілів, що на 10% більше, ніж за аналогічний період 2020 року.