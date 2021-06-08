В Україні приділяють особливу увагу незалежному технагляду за будівництвом доріг – Тимошенко

В Україні приділяють особливу увагу незалежному технічному нагляду за будівництвом доріг.

Як передає Укрінформ, про це сказав заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко в інтерв'ю виданню "Факти".

Він зазначив, що для контролю якості, крім тендерів на будівництво і ремонт доріг, проводять окремий тендер на технагляд. За словами Тимошенка, незалежний технагляд виключає навіть найменші недотримання запроєктованих норм.

"Шар асфальту неможливо зменшити навіть на міліметр", - заявив координатор програми "Велике будівництво".

Він підкреслив, що технаглядом за якістю ремонту і будівництва доріг в Україні зараз займаються європейські компанії з гарною репутацією. Наприклад, за якістю будівництва Запорізьких мостів стежать австрійці.

"Ці компанії ніяк не пов'язані з будівництвом доріг. Це не чиновники і не держструктури. Отже, їм не можна дати хабар, щоб потім покласти менший шар асфальту", - зауважив заступник голови ОП.

Тимошенко додав, що команда "Великого будівництва" виконує великі обсяги середнього або капітального ремонту доріг. При цьому, можна сказати, що це практично нове будівництво, адже ремонтники міняють усі нижні шари покриття. Також на відремонтованих трасах є гарантійне обслуговування – це 5-7-10 років, в залежності від категорії. Відтак, підрядник зобов'язаний не тільки якісно побудувати дорогу, а й обслуговувати трасу.

"Роботи виконують за сучасними технологіями. До нас ніхто не приділяв такої уваги капітальному або середньому ремонту. Зараз якість – це умова номер один. Усі дороги, зроблені в минулому році, благополучно пережили зиму. Багато хто передрікав, що навесні разом зі снігом зійде й асфальт, а ми взагалі не хвилювалися", - сказав координатор "Великого будівництва".

Як повідомляв Укрінформ, раніше Тимошенко розповів, що планом Президентської програми "Велике будівництво" на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6 500 км доріг і 245 штучних споруд.