Процес відновлення авіатрафіку в Україні стабілізується - Украерорух

У травні 2021 року в повітряному просторі України було виконано 16 986 польотів, що на 43,4% менше порівняно з 2019-им.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного підприємства обслуговування повітряного руху (Украерорух) у Фейсбуці.

"Порівняння динаміки польотів попереднього місяця з минулорічним травнем – періодом повного локдауну пасажирських авіарейсів – дасть зростання на 424,7%, проте об’єктивні показники порівняно з докризовим травнем 2019 року – мінус 43,4%", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом українські авіакомпанії у травні 2021 року виконали 6 810 польотів (на 33,2% менше порівняно з травнем 2019 р.). Іноземні авіакомпанії виконали 10 176 польотів (менше на 48,6%).

У структурі травневих польотів 2 271 рейс – це внутрішні польоти (на 20,5% менше порівняно з відповідним періодом 2019 року), 8 961 рейс – міжнародні польоти (-39,6%), 5 754 рейси – транзитні польоти (-53,3%).

"Абсолютне значення кількості рейсів, забезпечених аеронавігаційним обслуговуванням, від місяця до місяця збільшується, проте динаміка відновлення залишається на тому ж рівні, що й у квітні", - пояснюють в Украерорусі.

Збільшення кількості польотів пов’язано з початком літньої навігації, активним туристичним сезоном, а також відкриттям кордонів усе більшої кількості країн. Водночас призупинення повітряного сполучення з Республікою Білорусь значно не вплинуло на показники травня, проте в наступні місяці воно може призвести до сповільнення зростання обсягів.

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За оновленим прогнозом Євроконтролю, відновлення інтенсивності повітряного руху в європейському повітряному просторі на 2021 рік можливе за трьома сценаріями. За оптимістичним на кінець року можна досягти показника у 79% від докризового рівня, за базовим сценарієм – показника у 70% від обсягів польотів 2019 року. При цьому за песимістичним прогнозом ситуація до грудня 2021 року майже не зміниться, що дозволяє прогнозувати лише 50% обсягів трафіку 2019 року.

У пресслужбі нагадаують, що у квітні 2021 року в українському повітряному просторі було виконано 13 661 рейс, у березні – 12 160 рейсів, у лютому – 8 758 рейсів, у січні – 9842 рейси.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2020 року Україна тимчасово зупинила авіасполучення в рамках карантинних заходів через пандемію COVID-19. З 5 червня минулого року в Україні відновили внутрішнє авіасполучення і з 15 червня – міжнародне.

У 2020 році кількість польотів у повітряному просторі, що перебуває під відповідальністю України, становила 142 047 рейсів, що на 57,6% менше, ніж за 2019 рік.