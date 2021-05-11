Украерорух у квітні обслужив 13 661 рейс

Державне підприємство обслуговування повітряного руху (Украерорух) у квітні забезпечило аеронавігаційним обслуговуванням 13 661 рейсу у повітряному просторі України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Украероруху у Фейсбуці.

Зазначається, що порівняно з квітнем 2020 року, коли в Україні діяли карантинні обмеження і були припинені польоти цивільної авіації, у квітні 2021 року кількість авіарейсів зросла на 476,4%.

"Проте реалістичну динаміку дає порівняння з відповідним періодом докризового 2019 року – авіатрафік цьогорічного квітня на 43,4% менший", - повідомили в Украерорусі.

Минулого місяця українські авіакомпанії виконали 5 062 польоти, що на 40,8% менше порівняно з квітнем докризового 2019 року, а іноземні авіакомпанії у квітні виконали 8 599 польотів (на 44,9% менше). За типами польотів повітряний трафік розподіляється так: внутрішні рейси – 1 945 (на 24,6% менше порівняно з квітнем 2019 року), міжнародні рейси – 6 875 (-46,1%), транзитні рейси – 4 841 (-45 %).

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"За оприлюдненими у квітні даними Євроконтролю, зниження обсягів перевезень порівняно з 2019 роком демонструють усі сегменти європейського авіаційного ринку, окрім вантажних перевезень. Найбільше знизився обсяг польотів лоукост-перевізників, зменшилась кількість регулярних і чартерних рейсів, а також бізнес-авіації", - додають в Украерорусі.

Як повідомляв Укрінформ, у березні 2020 року Україна тимчасово зупинила авіасполучення в рамках карантинних заходів через пандемію COVID-19. З 5 червня минулого року в Україні відновили внутрішнє авіасполучення і з 15 червня – міжнародне.

У 2020 році кількість польотів у повітряному просторі, що перебуває під відповідальністю України, становила 142 047 рейсів, що на 57,6% менше, ніж за 2019 рік.