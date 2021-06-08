Стартова ціна за Караванський спиртзавод на Харківщині зросла у 4,4 раза

Караванський спиртзавод на Харківщині продали на онлайн-аукціоні за 101 млн грн – у 4 рази дорожче від початкової ціни.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України на сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«За об'єкт приватизації на торгах змагалися 3 компанії, а стартова ціна зросла у 4,4 раза – з 23,1 млн грн до 101 млн грн. Новий власник отримає будівлі заводу площею 11 980,5 м кв., зокрема адміністративний корпус, виробничі корпуси, склади, спиртосховища, зерносховища, а також технологічне обладнання», - йдеться у повідомлення.

У ФДМУ зазначили, що переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації підприємства вважатиметься офіційно завершеним.

Караванське місце провадження діяльності (МПД), більш відомого як Караванський спиртзавод, виставили на продаж зі стартовою ціною 23,1 млн грн. Прийом заявов тривав до 6 червня. Активи МПД зосереджені у двох селищах на Харківщині: Караван та Барчани. Перелік майна, що продавалося, складається з 668 найменувань. Це - будівлі та споруди загальною площею 11,09 тис. кв. метрів (адміністративний корпус, виробничі корпуси, склади, майстерні, вуглекислотний цех, спиртосховища та зерносховища), обладнання, рухоме та інше майно.

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Загальна площа земельних ділянок – 78,5 га. Об'єкт приватизації має всі необхідні комунікації: водопостачання, електропостачання, каналізацію та під'їзні шляхи.