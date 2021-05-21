Фонд держмайна продав Вишняківський спиртзавод

Аукціон з приватизації окремого майна Вишняківського місця провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту ДП «Укрспирт» відбувся 21 травня. За результатами торгів до державного бюджету має надійти 83,6 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Фонді державного майна України.

"21 травня відбувся онлайн-аукціон з приватизації окремого майна Вишняківського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» (спиртове виробництво), за результатами якого до держбюджету мають надійти 83,6 млн грн", - йдеться в повідомленні.

За право власності на відкритих торгах змагалися 3 учасників, які збільшили ціну в 3,9 раза зі стартових 21 176 878 грн до 83 600 000 грн.

Актив розташований у селі Вишняки Хорольського району Полтавської області та у місті Хорол, підприємство має всі необхідні засоби для виготовлення спирту.

Переможець аукціону має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і здійснити розрахунок – після цього процес приватизації об’єкту вважатиметься офіційно завершеним.

У разі, якщо переможець аукціону відмовляється підписувати протокол, сплачений ним гарантійний внесок у розмірі 2 117 687 грн буде перераховано до держбюджету, а право на підписання протоколу та укладання договору перейде до учасника, який зайняв друге місце.

Загалом за результатами 2020-2021 років до державного бюджету має надійти близько 1,5 млрд грн від приватизації спиртових активів, а найголовніше – розпочалося формування нового ринку спирту.