Фонд держмайна продав Вишняківський спиртзавод
Як передає Укрінформ, про це повідомили у Фонді державного майна України.
"21 травня відбувся онлайн-аукціон з приватизації окремого майна Вишняківського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» (спиртове виробництво), за результатами якого до держбюджету мають надійти 83,6 млн грн", - йдеться в повідомленні.
За право власності на відкритих торгах змагалися 3 учасників, які збільшили ціну в 3,9 раза зі стартових 21 176 878 грн до 83 600 000 грн.
Актив розташований у селі Вишняки Хорольського району Полтавської області та у місті Хорол, підприємство має всі необхідні засоби для виготовлення спирту.
Переможець аукціону має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і здійснити розрахунок – після цього процес приватизації об’єкту вважатиметься офіційно завершеним.
У разі, якщо переможець аукціону відмовляється підписувати протокол, сплачений ним гарантійний внесок у розмірі 2 117 687 грн буде перераховано до держбюджету, а право на підписання протоколу та укладання договору перейде до учасника, який зайняв друге місце.
Загалом за результатами 2020-2021 років до державного бюджету має надійти близько 1,5 млрд грн від приватизації спиртових активів, а найголовніше – розпочалося формування нового ринку спирту.