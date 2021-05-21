Фонд держмайна продав Іваньківський спирзавод за ₴90 мільйонів

Аукціон з приватизації окремого майна Іваньківського місця провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту ДП «Укрспирт» відбувся 20 травня; за результатами торгів до держбюджету мають надійти 90 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Фонді державного майна України.

Зазначається, що за право власності на відкритих торгах змагалися 6 учасників, які збільшили ціну в 4,4 раза - зі стартових 20,37 млн грн до 90 млн грн. При цьому фінальні ставки учасників різнилися лише в 1 гривню.

Активи об’єкта приватизації зосереджені в селах Іваньки та Поташ Маньківського району Черкаської області. На балансі підприємства є необхідні засоби для виготовлення спирту.

У ФДМУ нагадали, що переможець має підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахуки – після цього процес приватизації об’єкта вважатиметься офіційно завершеним.

Як повідомляв Укрінформ, демонополізація спиртової галузі розпочалася в Україні в 2020 році. Загалом на прозору приватизацію держава виставить 41 МПД, що входять до держпідприємства «Укрспирт», та ще 37 об’єктів концерну «Укрспирт».

Загалом у 2020-2021 роках до державного бюджету має надійти вже близько 1,5 млрд грн від приватизації спиртових активів.