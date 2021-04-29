Цьогоріч успішно провели п’ять аукціонів з продажу спиртзаводів – Фонд держмайна

У 2021 році в межах "Великої приватизації" було успішно проведено п’ять аукціонів з продажу спиртзаводів.

Про це розповів заступник голови Фонду державного майна Костянтин Кошеленко у програмі "Официальный разговор" на телеканалі "Дом", передає Укрінформ.

"Кількість об’єктів, які пропонуються до приватизації, — 37 заводів, які входять в концерн "Укрспирт", і 41 завод, який входить до держпідприємства "Укрспирт". Сукупно виходить 78 підприємств, які протягом найближчого часу будуть продані", — зазначив він.

За словами Кошеленка, 20 підприємств вже були виставлені на аукціони, п'ять із них — у 2021 році.

"За їхніми результатами бюджет отримає понад 1 млрд грн. У 2021 році було успішно проведено п’ять аукціонів. Останній — по Луцькому спиртогорілчаному комбінату. За нього переможець аукціону заплатить 108 млн грн", — додав представник Фонду держмайна.

Він також зазначив, що близько половини заводів, які виставлені на продаж, не працювали. Модернізація підприємств приватними особами дозволить створити нові робочі місця.

Як повідомляв Укрінформ, за результатами онлайн-аукціону з приватизації Луцького місця провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту ДП "Укрспирт", що відбувся 30 березня, до держбюджету мають надійти 108,48 млн грн.

На 14 травня 2021 року заплановано приватизацію окремого майна Рава-Руського місця провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту ДП "Укрспирт" за стартовою ціною 27,72 млн грн.