Лещенко: Завдання на 10 років - розширювати площі органічних земель

Завдання в аграрному секторі на найближчі десять років - мінімізувати використання засобів захисту рослин (ЗЗР) та палива, а також розширювати площі органічних земель в Україні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства України, виступаючи на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Екологія».

«Наше бачення аграрного сектору в десятилітньому циклі дуже просте – мінімізація використання тяжких засобів захисту рослин, зменшення використання палива за рахунок впровадження сучасних технологій обробітку, розширення обсягу органічних земель в Україні», - сказав Лещенко.

Він зазначив, що Україна є країною номер один за експортом органіки в Європу і хоче залишатися лідером і збільшити виробництво органічної продукції.

Також він наголосив, що аграрний сектор України несе відповідальність за 98 млн тонн викидів СО2 і за 24% від загальної кількості викидів в країні, і "це дуже глобальна цифра".

«Глобальна зміна клімату виступає стимулом переоснащення, модернізації галузі, впровадження новітніх технологій, декарбонізації виробництва, безпосередньо питання впровадження точного землеробства, раціонального використання водних ресурсів, взаємоії з екологічними сталими політиками. Вихід дуже простий – або ми переоснащуємо своє виробництво, або сільське господарство буде втрачати свої лідерські позиції. Сільське господарство перебуває в повному сімбіозі з екологічною політикою», - підсумував Лещенко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів України 21 жовтня 2020 року ухвалив постанову, якою затвердив Порядок сертифікації органічного виробництва та/або обігу органічної продукції.

На розвиток органічного виробництва в Україні у 2021 році заплановано виділити 50 млн грн, однак після запуску цієї програми суму може й збільшено шляхом перерозподілу з інших програм. Про це у квітні заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький.