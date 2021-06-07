МХП за перший квартал сплатив ₴1,204 мільярда податків

Підприємства групи агрохолдингу МХП за перший квартал 2021 року сплатили до бюджетів всіх рівнів 1,204 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба МХП, передає Укрінформ.

«Підприємства групи одного з найбільших агроіндустріальних холдингів України МХП за 1 квартал 2021 року сплатили до бюджетів всіх рівнів 1,204 млрд гривень. Так, до державного бюджету було сплачено понад 556 млн грн, місцеві бюджети в регіонах присутності МХП отримали майже 379 млн грн», - йдеться у повідомленні.

У МХП також зазначили, що було сплачено понад 269 млн грн ЄСВ.

У холдингу нагадали, що загальна сума податків, сплачена МХП до бюджетів усіх рівнів за 2018-2020 роки — склала 11, 489 млрд грн. За минулий 2020 рік МХП сплатив понад 4 млрд грн податків, зборів та ЄСВ.

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У МХП запевняють, що ведення прозорого бізнесу впливає на розвиток усієї країни. Компанія чесно сплачує податки та сприяє розвитку громад в регіонах присутності. Також компанія є одним із найбільших роботодавців України, додали у холдингу.

Як повідомлялося, МХП — вертикально інтегрований холдинг, лідер української аграрної індустрії з акціонерним капіталом і зарубіжними виробничими активами в Нідерландах, на Балканах, а також дистрибуційним офісом в ОАЕ. Холдинг здійснює основну діяльність у галузях птахівництва, м'ясопереробки і тваринництва. Має один і найбільших земельних банків — близько 370 тис. га. Холдинг володіє успішними впізнаваними брендами «Наша Ряба», Qualiko, Ukrainian Chicken, Sultanah, Assilah, «Секрети Шефа», Kurator, «Легко!», «Бащинський». Якість продукції холдингу відповідає міжнародним стандартам FSSC 22000, ISO 22000 та BRC Food. Продукція МХП представлена на ринках понад 80 країн світу.

Фото, інфографіка: МХП