Новий закон сприятиме покращенню бізнес-клімату – Мінекономіки

Ухвалення законопроєкту «Про установу Бізнес-омбудсмена» сприятиме покращенню бізнес-клімату в Україні та стане позитивним сигналом для іноземних інвесторів.

Як передає Укрінформ, про це за підсумками зустрічі з радою бізнес-омбудсмена (РБО) та Першого віце-прем’єр-міністра України – міністра економіки Олексія Любченко повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Під час зустрічі сторони обговорили результати шестирічної роботи РБО, а також нову редакцію законопроєкту «Про установу Бізнес-омбудсмена», який наразі очікує розгляду у Верховній Раді.

Перший віце-прем’єр-міністр висловив підтримку законопроєкту, зазначивши, що його ухвалення сприятиме покращенню бізнес-клімату в Україні та стане позитивним сигналом для іноземних інвесторів.

«Запровадження інституту бізнес-омбудсмену на законодавчому рівні сприятиме прозорості діяльності органів державної влади та суб’єктів господарювання, що перебувають у сфері їх управління, а також поліпшенню умов для здійснення в Україні підприємницької діяльності. Малий та середній бізнес отримає більше можливостей для захисту від неправомірних дій чи втручання в їх роботу з боку органів державної влади», - зазначив Любченко.

За словами бізнес-омбудсмена Марчіна Свєнчіцького, за час своєї роботи РБО надала різним органам державної влади близько 400 рекомендацій, спрямованих на вирішення системних проблем бізнесу у взаємодії з владою. Рада готова посилити роботу щодо їх виконання в тісній співпраці з Мінекономіки та іншими органами влади.

Окрім того, сторони обговорили актуальні питання реформи корпоративного управління.

«Основне завдання у подальшій реалізації корпоративної реформи – упорядкувати процес та повернути довіру партнерів. Компанії повинні мати чіткі КРІ, але відповідати за їх досягнення буде наглядова рада. Тобто наглядова рада повинна так організувати роботу, щоб компанії реалізовували поставлені КРІ, і саме від цього має залежати заробітна плата її членів» - додав Любченко.

Зі свого боку бізнес-омбудсмен запропонував для вдосконалення корпоративного управління описати у законопроєкті більше компетенцій для наглядових рад, зокрема законодавчо закріпити можливість визначення цілей компанії та залежність від їх досягнення фінансової винагороди для членів наглядових рад.

Як повідомлялося, раду бізнес-омбудсмена було створено у грудні 2014 року з метою забезпечення ефективної системної комунікації бізнесу з органами державної влади та місцевого самоврядування, а також підприємствами, які перебувають у державній власності або підпорядковані державним органам. РБО є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.