Україна накопичила в підземних сховищах 15,5 мільярда кубометрів газу

В українських підземних сховищах газу (ПСГ) станом на початок червня рівень запасів досягнув 15,5 млрд куб. м, з них нерезидентам належить 4,4 млрд кубометрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АТ "Укртрансгаз".

"Станом на початок червня рівень газу в українських ПСГ досягнув 15,5 млрд куб. м. Це на 22% вище, ніж в середньому на цю дату протягом останніх п’яти років і на 13% менше минулорічних показників", - йдеться у повідомленні.

З початку сезону закачування, протягом травня 2021 року, до підземних газосховищ України надійшло 0,33 млрд куб. м природного газу. Це у чотири рази менше порівняно з травнем 2020 року.

Зазвичай обсяг щомісячного закачування газу до українських ПСГ на початку сезону відносно низький. Переважно пікові навантаження відбуваються у серпні-вересні, ближче до початку опалювального сезону. Крім того, зауважили в Укртрансгазі, у цьому році сезон закачування розпочався на 50 днів пізніше, ніж минулоріч.

У травні також велися активні роботи на Дашавському (реконструкція установки осушення газу), Богородчанському (реконструкція газозбірного пункту. І черга будівництва) та Червонопартизанському ПСГ (реконструкція майданчика газозбірного пункту та центрального блоку підключення свердловин).

«Ми розпочали сезон закачування до українських ПСГ у невисокому темпі. У травні ціни на газ досягали рекордних показників, і газові трейдери «тримають паузу» в очікуванні кращих цінових пропозицій для створення запасів. Враховуючи ці ринкові тенденції, в травні ми посилили програми модернізації, зокрема, проводимо роботи, що потребують суттєвого обмеження або зупинення процесу закачування газу. Таким чином, використовуємо можливість для підвищення надійності обладнання ПСГ під час проходження опалювального сезону 2021/2022», ‒ зазначив т.в.о. генерального директора Укртрансгазу Сергій Перелома.

Водночас станом на 1 червня іноземні трейдери зберігають у режимі «Митний склад» 4,4 млрд куб. м газу. Це у 2,1 раза більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. З них у short haul режимі накопичено 3,3 млрд куб. м.

Компанії-резиденти зберігають в режимі «Митний склад» 0,53 млрд куб. м, що в 2,5 раза менше, ніж в аналогічний період 2020 року. Із них обсяг газу, закачаного до ПСГ в режимі short haul, дорівнює 0,46 млрд куб. м.