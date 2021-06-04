Новий закон дозволить якісно переформатувати платіжний ринок - Нацбанк

Ухвалення закону про платіжні послуги розширить коло учасників платіжного ринку та дасть змогу розвиватися небанківським та фінтех-компаніям, у тому числі відкривати платіжні рахунки для зарахування коштів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

"Ми впевнені, що ухвалення цього законопроєкту (№4364 про платіжні послуги - ред.) дозволить якісно переформатувати платіжний ринок: з’являться нові учасники, перебудуються взаємовідносини між ними, запрацює відкритий банкінг тощо. Зросте конкуренція, а разом з нею – і якість послуг. Водночас, що дуже важливо, захист прав користувачів платіжних послуг має бути на найвищому рівні", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що нове законодавство розширить коло учасників платіжного ринку та дасть можливість розвиватися небанкам та фінтех-компаніям. Крім банків, надавати платіжні послуги зможуть: платіжні установи, поштові оператори, установи електронних грошей та інші. До того ж вони матимуть право працювати без участі у платіжній системі та зможуть самі емітувати платіжні картки.

З'явиться дев'ять платіжних послуг, з них сім – фінансових, дві – нефінансові (послуга з ініціювання платежу та послуга із надання відомостей з рахунків). Тож будь-який невеликий учасник ринку може просто обрати одну послугу та зробити цей сервіс бездоганним.

Окрім того, нині можливість відкривати та вести рахунки клієнтів мають лише банки. Після ухвалення нового закону небанки зможуть відкривати платіжні рахунки для послуги із зарахування коштів, виконання платіжних операцій, видачі готівкових коштів. Для зниження ризиків на платіжних рахунках не можна буде накопичувати кошти, нараховувати відсотки на залишок, і вони не гарантуватимуться ФГВФО.

Крім того, банки отримають право відкривати новий вид рахунку – розрахункові рахунки. Це буде рахунок небанківської установи у банку.

Законопроєкт №4364 створить умови для запровадження в Україні концепції відкритого банкінгу (Open banking), наголосив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Як повідомлялося, 19 лютого, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №4364 «Про платіжні послуги».