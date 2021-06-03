Лише 7% учасників небанківського фінринку розкрили свої структури власності - НБУ

З дати набрання чинності Положенням про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг лише 7% учасників небанківського ринку подали до Національного банку України документи про свою структуру власності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

За півтора місяця з дати набрання чинності Положенням про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг лише 7% учасників небанківського ринку подали до Національного банку України документи про свою структуру власності. Зокрема, структури власності розкрили 15 страховиків та 89 фінансових компаній.

Компанії, які наразі не подали документи, мають для цього ще два тижні, а саме до 17 червня 2021 року. Національний банк нагадує учасникам небанківського ринку про строки та про важливість вчасного подання повного пакета документів.

"Ставши новим регулятором, Національний банк почав працювати над фундаментом для формування платоспроможного, стійкого, конкурентного ринку небанківських фінансових послуг в Україні. Однією із ключових засад цього є забезпечення прозорості небанківського ринку, розкриття структур власності його учасників. Строк, встановлений для розкриття структур власності, вже підходить до свого закінчення, і сьогодні ми вперше публікуємо інформацію про структури власності тих учасників небанківського ринку, які вже подали до Національного банку повні пакети документів", – зазначив голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Як повідомлялося, Національний банк 14 квітня 2021 року затвердив вимоги до структур власності надавачів фінансових послуг та визначив критерії їх прозорості. Так, учасники небанківського ринку отримали два місяці, щоб подати пакет документів про своїх реальних власників.

Надавачі фінпослуг, чиї структури власності не відповідають вимогам, мають подати до Національного банку документи про структуру власності, а також додатково надати опис заходів щодо приведення своєї структури власності у відповідність до вимог регулятора. Після цього вони матимуть близько чотирьох місяців для виправлення ситуації. Проте в разі неусунення проблем Національний банк матиме право прийняти рішення про анулювання всіх ліцензій фінансової установи.