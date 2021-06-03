Міжнародний аеропорт «Херсон» відкрив другий рейс до Стамбула

Міжнародний аеропорт «Херсон» відкрив рейс до Стамбула авіакомпанії-лоукостера Pegasus.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє офіційний сайт Херсонської облради.

«Сьогодні міжнародний аеропорт «Херсон» зустрів водяною аркою перший рейс турецького лоукостера Pegasus. Перевізник поєднав прямим авіасполученням Херсон та аеропорт Стамбула Sabiha Gokcen», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що прямі рейси з Херсона в Стамбул виконуватимуть з 3 червня 2021 року двічі на тиждень – щочетверга та щонеділі. Виліт з Херсона о 14:55, зі Стамбула о 12:30. Тривалість польоту 1 година 35 хвилин.

Це тринадцяте пряме авіасполучення між Україною та Туреччиною від Pegasus Airlines. З початку цього року авіакомпанія Pegasus оголосила про відкриття нових рейсів з Харкова та Запоріжжя в Бодрум, також з Одеси в Стамбул і з Києва в Газіпаша.

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Як підкреслив директор КП «Херсонські авіалінії» Віталій Кучерук, авіакомпанія Pegasus пропонує квитки за демократичними цінами – від 55 євро. Це лоукост-оператор, він не є конкурентом Turkish Airlines, оскільки вони обслуговують зовсім різні категорії пасажирів, літають до різних аеропортів.

Як повідомляв Укрінформ, також з Херсона у Стамбул можна літати рейсами Turkish Airlines. Це рейси з нового аеропорту Стамбула, який є транзитним і з якого зручного далі подорожувати у різні кінці світу.