Завод ім. Малишева починає новий контракт із Пакистаном на ремонт танків

Держпідприємство «Завод імені В.О. Малишева» починає виконувати новий контракт на ремонт танків Т-80УД, який був підписаний у лютому на міжнародній виставці озброєнь IDEX-2021 між ДК «Укрспецекспорт» та Ісламською республікою Пакистан на загальну суму 85,6 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба підприємства, передає Укрінформ.

«Наразі пройдені всі підготовчі етапи та юридичні процедури. За умовами контракту завод отримує значне авансування, яке дає можливість вийти на стабільний рівень роботи, вчасно виконувати всі соціальні зобов’язання перед працівниками підприємства, у подальшому отримати прибуток та частково знизити боргове навантаження», - йдеться у повідомленні.

За словами гендиректора Василя Криласа, завдяки новому контракту підприємство отримує портфель замовлень майже на півтора мільярда гривень. Разом із існуючими замовленнями це дає можливість вийти з кризового стану та стабільно працювати. Крім того, наголосив керівник, є й інші замовлення від Пакистану не цей рік.

«На сьогодні ми можемо вже впевнено заявити, що наш головний зовнішньоекономічний партнер державна компанія «Укрспецекспорт» успішно приймає участь у тендерах які проводилися Головним управлінням закупівель Сухопутних військ Пакистану. Разом з існуючим контрактом у цьому році загальний портфель тільки пакистанських замовлень може зрости майже до 140 мільйонів доларів», - сказав Крилас.

Також на підприємстві сподіваються на замовлення танків «Оплот». В травні до України приїздив головнокомандувач армії Пакистану – начальник Сухопутних військ Збройних сил ІРП генерал Камар Джавед Баджва. 20 травня він відвідав Харківщину, де на одному з військових полігонів підприємства державного концерну «Укроборонпром» презентували сучасні зразки озброєння та військової техніки. Командувача найбільше вразили можливості танку «Оплот» і комплексу «Скіф».

«Для нас цей візит має велике значення. Адже замовлення саме «Оплотів» дасть можливість рівномірно завантажити роботою всі цехи нашого підприємства. Тому сподіваємося, що гарні враження від нашої бойової машини втіляться в нові контракти», - зазначив Крилас.

Як повідомлялося, «Завод імені В. О. Малишева» — державне підприємство, що спеціалізується на випуску та модернізації важкої та легкої бронетехніки. Підприємство закінчило 2020 рік зі збитками 112,4 млн грн (у 2019 році - 420 млн грн), загальна кредиторська заборгованість, яка накопичувалася останні 9 років, на 1 січня становила 1,8 млрд грн. За даними Укроборонпрому, з червня 2021 року підприємство завдяки новим контрактам вийде на стабільну роботу та своєчасні виплати, тому вперше за десятиріччя має закінчити рік з прибутком.