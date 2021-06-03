Під час кожного п’ятого контрольного заходу - Пацкан про ознаки кримінальних порушень

У 2020 році аудитори Рахункової палати виявили ознаки кримінальних порушень під час кожного п’ятого контрольного заходу і торік розпочато 22 досудові розслідування.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, презентуючи Звіт за 2020 рік.

“Що нам вдалося зробити за минулий рік. Наші аудитори перевірили 285 об’єктів. Ми затвердили 48 звітів. Обсяг перевірених коштів найбільший за останні роки – 1 трлн 185 млрд грн. Для порівняння – це більше, ніж сума видатків державного бюджету за минулий рік”, - зазначив Пацкан.

Він навів декілька фактів, які встановили фахівці за результатами аудитів.

"Національна аграрна академія наук неефективно управляє державним майном, зокрема землями. Дані про 145 тис. га (31%) - відсутні в Державному земельному кадастрі. 75% об’єктів не мають державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Ще один приклад - 367 млн грн бюджетних коштів витратили неефективно на екстрену медицину в 2019 році. Це дорівнює вартості 170 нових автівок швидкої допомоги", - повідомив голова Рахункової палати.

Аудитори виявили, зауважив Пацкан, що майже 400 тисяч учнів мали проблеми із забезпеченням підручниками у 2019/2020 навчальному році. І жодного електронного підручника для шкіл у 2019 році не закупили.

“Очевидно, нагальну потребу в електронних освітніх ресурсах в умовах карантину і онлайн навчання зрозуміли всі”, - додав він.

Голова Рахункової палати зазначив, що загальна сума виявлених у 2020 порушень та недоліків, а також неефективного управління і використання бюджетних коштів та майном становила майже 26,3 млрд грн.

“Найбільша кількість виявлених порушень у таких сферах: 6,9 млрд грн – АПК, природоохоронна діяльність та запобігання надзвичайним ситуаціям; 5,5 млрд грн - безпека, зв’язок, обороноздатність держави та паливно-енергетичний комплекс; 3,9 млрд грн – адміністрування доходів держбюджету”, - підкреслив посадовець.

Щодо бюджетного процесу, у 2020 році Рахункова палата здійснила аналіз бюджетів трьох років: 2019 року (бюджет попереднього року), 2020 року (поточне виконання), 2021 року (проєкт бюджету).

“Під час аналізу проєкту Державного бюджету-2021 ми знайшли додаткові резерви доходів за чотирма джерелами загалом на 20,6 млрд гривень”, - зауважив Пацкан.

Він нагадав, що у 2020 році Рахункова палата вирішила зробити свій внесок у боротьбу з пандемією – з березня фахівці інституції почали відслідковувати видатки на боротьбу з COVID-19.

“Спільно з громадськими активістами ми розробили дашборд, який станом на 1 січня 2021 року містив інформацію про 367 тисяч платежів на суму 105 млрд грн! І кожен міг переглянути, як витрачаються кошти з державного та місцевих бюджетів на подолання епідемії. Наша позиція чітка – боротьба з коронавірусом вимагає використання кожної гривні бюджету ефективно і за призначенням”, - зазначив очільник РП.

Валерій Пацкан додав, що у 2021 році Рахункова палата увійшла з чітким розумінням та намірами продовжити розвиток незалежного та сильного вищого органу аудиту в Україні.