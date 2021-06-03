Україна за три роки планує залучити майже ₴80 мільярдів міжнародних кредитів

Україна за три роки планує залучити майже ₴80 мільярдів міжнародних кредитів

Укрінформ
У три наступних роки Україна планує залучити 79,6 млрд грн кредитів міжнародних фінансових організацій (МФО) та іноземних держав на реалізацію проєктів економічного і соціального розвитку.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в фінансово-економічному обґрунтуванні Бюджетної декларації на 2022 - 2024 роки, оприлюдненому на сайті Міністерства фінансів.

"У рамках співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, іноземними державами та іноземними фінансовими установами у 2022 - 2024 роках планується залучення кредитів (позик) на реалізацію проєктів економічного і соціального розвитку України в обсягах: 25,53 млрд грн; 26,53 млрд грн; 27,53 млрд грн відповідно", - йдеться в обґрунтуванні.

Ці кредитні кошти планується спрямувати, зокрема, на модернізацію інфраструктури паливно-енергетичного комплексу, електрогенеруючих потужностей та електромереж (2022 рік – 3,83 млрд грн, 2023 рік – 2,38 млрд грн, 2024 рік – 1,02 млрд грн) та покращення стану автомобільних доріг державного значення, прикордонної інфраструктури (відповідно, 5,59 млрд грн, 5,86 млрд грн та 7,38 млрд грн).

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Також за рахунок позик від МФО буде профінансовано реабілітацію інфраструктури та заміну і модернізацію обладнання на підприємствах теплопостачання, водопостачання та водовідведення (2022 рік – 3,46 млрд грн, 2023 рік – 6,55 млрд грн, 2024 рік – 6,89 млрд грн), покращення якості медичної допомоги та соціального захисту населення, а також подолання наслідків пандемії COVID-19 (відповідно, 2,01 млрд грн, 1,52 млрд грн та 0,74 млрд грн), відновлення інфраструктури об’єктів у східних регіонах України (1,62 млрд грн, 0,55 млрд грн та 0,57 млрд грн).

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 2 червня подав Бюджетну декларацію на 2022 - 2024 роки на розгляд Верховної Ради.

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