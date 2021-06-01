Обсяг працюючих кредитів у квітні зріс на 2,3% - Данилишин

У квітні обсяг працюючих кредитів банківської системи зріс на 2,3% або 14,9 млрд грн, головним чином, це відбулося за рахунок збільшення гривневих корпоративних кредитів, обсяг яких зріс на 4,4% або 10,5 млрд.

Як передає Укрінформ, про це голова ради Національного банку Богдан Данилишин написав у Фейсбуці.

"Обсяг працюючих кредитів банківської системи у квітні зріс на 2,3% або 14,9 млрд гривень (з початку року – на понад 31 млрд грн). Головним чином, зростання працюючого кредитного портфеля банків відбувалося за рахунок збільшення гривневих корпоративних кредитів, обсяг яких зріс на 4,4% або 10,5 млрд грн за місяць", - написав Данилишин.

Він зазначив, що працюючі кредити фізичним особам у квітні також зростали – на 1,9% або 3,1 млрд грн. При цьому, ставки за гривневими кредитами банків нефінансовим корпораціям у квітні зросли з 9,0% до 9,4%, у тому числі для суб’єктів великого підприємництва – з 7,0% до 7,3%, середнього та малого бізнесу – з 11,7% до 11,9%.

За його словами, більш швидке збільшення працюючого кредитного портфеля банків, попри помірне зростання непрацюючих кредитів (переважно в іноземній валюті), стимулювало зменшення частки останніх до 39,57% у загальному кредитному портфелі банків. Майже ¾ непрацюючих кредитів банківської системи продовжують обліковуватися на балансах державних банків, що потребує активізації роботи із урегулювання проблемної заборгованості у державному банківському секторі.

"Кількість кредитів, виданих у рамках державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», перевищила 17 тис., а їх загальний обсяг досяг майже 44 млрд грн (+1,7 млрд грн за тиждень)", - зазначив Данилишин.

Лідерами за обсягами отриманих кредитів залишаються підприємства сільського господарства (49% від загального обсягу), торгівлі та виробництва (24%) та промислової переробки (16%).

За цільовим призначенням у структурі виданих за програмою кредитів домінують антикризові кредити на поповнення обігових коштів (20,3 млрд грн або 46%) та кредити рефінансування попередньо отриманих позик (17,8 млрд грн або 41%).

Обсяг інвестиційних кредитів за тиждень зріс на 120 млн грн, а їх загальний обсяг зріс до 5,8 млрд грн.