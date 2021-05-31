В Україні видали доступних кредитів майже на ₴44 мільярди

За програмою «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки видали позик на загальну суму 43,9 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Від моменту старту Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки видали 17 037 кредитів на загальну суму в 43,9 млрд грн", - ідеться в повідомленні.

З них 17,888 млрд грн були видані на рефінансування попередньо отриманих кредитів, 5,74 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, 20,326 млрд грн - як антикризові кредити.

При цьому лише минулого тижня банки видали 603 кредити на загальну суму 1,7 млрд грн.

На сьогодні Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво з 30 банками.

Як повідомляв Укрінформ, урядова програма "Доступні кредити 5-7-9%" стартувала 1 лютого 2020 року. Надання однієї з трьох можливих ставок за кредитом у межах цієї програми залежить від розміру бізнесу позичальника та терміну його діяльності.

У квітні минулого року Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше сума обмежувалася 50 млн грн. Також уряд збільшив максимальну суму кредиту за програмою із 2 млн грн до 3 млн грн.