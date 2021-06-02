Фонд держмайна виставив на продаж Мартинівський спиртзавод

Онлайн-аукціон з приватизації окремого майна Мартинівського місця провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту ДП «Укрспирт» відбудеться 30 червня 2021 року. Стартова ціна - 31 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Фонді державного майна України.

Зазначається, що підприємство розташоване в селі Мартинівка Жмеринського району Вінницької області та має необхідні засоби для виготовлення спирту. Загальна площа будівель та споруд - 15,7 тис. кв. метрів, розмір земельних ділянок – 79,57 га.

Детальніше про Мартинівське МПД можна дізнатися за посиланням.

Стартова ціна активу становить 31,02 млн грн; заявки на участь в аукціоні прийматимуть до 29 червня.

Як повідомляв Укрінформ, приватизація спиртової галузі розпочалася в Україні восени 2020 року. Загалом на приватизацію держава виставить 41 МПД, що входять до держпідприємства «Укрспирт», та ще 37 заводів концерну «Укрспирт».