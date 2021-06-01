Адміністрація Байдена відкликає дозволи на видобуток нафти в Арктиці

Адміністрація Джо Байдена у вівторок припинила дію дозволів на видобуток нафти в Арктичному національному заповіднику, які були видані в останні дні президентства Трампа.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The New York Times.

За інформацією видання, міністр внутрішніх справ США Деб Гааланд має оприлюднити наказ, який офіційно скасовує чинність відповідних договорів.

Як зазначається, цей крок був очікуваний, оскільки відповідає указові президента Байдена, підписаному в день інавгурації, про запровадження мораторію на нове буріння в Арктиці.

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«Це не стало несподіванкою. Починаючи з адміністрації Картера, можливості оренди (пов'язаної з нафтовидобутком) в Арктичному заповіднику визначаються тим, яка партія перебуває при владі, - пояснює Марселла Берк, експертка з енергетичної політики, яка працювала в міністерстві внутрішніх справ за президенства Дональда Трампа. – Тож це не назавжди, якщо припустити, що колись у Білому домі буде інша партія».

Тим часом, зауважує NYT, представники корінного населення Арктики, які протестували проти буріння нафтових свердловин, високо оцінили цей крок.