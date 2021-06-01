Укрзалізниця цьогоріч сплатила понад ₴10,2 мільярда податків

АТ "Укрзалізниця" за підсумками роботи у січні-травні 2021 року відрахувало понад 10,2 млрд грн податків та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів, що 5,56% більше, ніж за аналогічний період торік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що за перші 5 місяців цього року Укрзалізниця поповнила державний бюджет на 3,4 млрд грн, перерахувала до місцевих бюджетів 3,6 млрд грн, у тому числі понад 1,6 млрд грн земельного податку, а також сплатила 3,2 млрд грн єдиного соціального внеску.

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Як повідомляв Укрінформ, за підсумками 2020 року Укрзалізниця відрахувала до державного та місцевих бюджетів понад 25,1 млрд грн податків та зборів, зокрема сплатила понад 3,7 млрд грн земельного податку.