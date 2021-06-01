Укрзалізниця вийшла на докризові показники вантажних перевезень

Укрзалізниця у 2021 році наростила показник вантажних перевезень залізничним транспортом до рівня докризового 2019 року.

Як передає Укрінформ, про це розповів директор департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Іван Хор’яков під час свого виступу на Ukrainian Ports Forum 2021, повідомляє пресслужба компанії.

«Наше завдання у 2021 році було вийти на докризові обсяги перевезень 2019 року. Вже є результати і ми очікуємо подальше зростання, оскільки в Україні цьогоріч прогнозується гарний врожай. Зокрема, у другій половині року розпочнемо перевезення зернових, які приносять нам значні обсяги в загальній структурі перевезень», — розповів Хор’яков.

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Як повідомлялося, у травні 2021 року середньодобове навантаження вагону Укрзалізниці становило 726 тис. тонн (на 14% більше, ніж у травні 2020 року), а середній обіг вантажного вагона — 7,14 доби (на 6,3% більше).