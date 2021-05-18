Укрзалізниця запустила сьомий автомобілевоз

АТ "Укрзалізниця" додало вагон-автомобілевоз до складу поїзда № 53/54 Дніпро — Одеса з курсуванням один раз на 4 дні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що всього за три місяці з початку відновлення курсування автомобілевозів здійснено вже 160 рейсів, якими перевезено 600 автівок.

На сьогодні вагони-автомобілевози курсують у складі таких поїздів: № 7/8 Харків — Одеса; № 11/12 Одеса — Львів; № 15/16 Харків — Рахів (до Львова); № 17/18 Харків — Ужгород (до Львова); № 41/42 Дніпро — Трускавець (до Львова); № №49/50 Київ — Трускавець (до Львова); № 53/54 Дніпро — Одеса.

"Користуючись цією послугою та обираючи залізницю замість поїздки автомобілем, можна значно заощадити на пальному, зменшити викиди в атмосферу, а також провести час у дорозі з користю або ж відпочити з комфортом", - розповідають в Укрзалізниці.