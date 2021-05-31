Керівники банків вважають стан фінсектору найкращим за три роки - НБУ

Топменеджери банків та небанківських фінустанов вважають стан фінансового сектору найкращим за останні три роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці, за підсумками травневого опитування.

"Топменеджери банків та небанківських фінустанов вважають стан фінансового сектору найкращим за три роки. Позитивний баланс відповідей склав +22%. А це найвищий результат за весь час проведення опитувань з 2018 року", - йдеться у повідомленні.

У регуляторі зазначили, що кожен третій керівник вказав на покращення стану справ у фінсекторі за минулі пів року. Водночас лише 6% респондентів оцінили його стан нижче задовільного. 20% опитаних вважають поточну стійкість фінансового сектору до значних негативних подій високою або дуже високою порівняно із лише 9% пів року тому. 33% респондентів очікують на подальше покращення стану фінсектору.

Натомість частка респондентів, які мають негативні очікування, зменшилася у 8 разів - до 6%.

У перелік ризиків, які учасники опитування вважають найактуальнішими, вже традиційно потрапили загальний рівень корупції, діяльність правоохоронних органів та судової системи, а також загрози для співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.