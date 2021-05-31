НБУ надав рефінансування 4 банкам на ₴8,9 мільярда

Національний банк України 28 травня надав рефінансування 4 банкам на 8,9 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Національний банк України повідомляє, що 28.05.2021 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 4-х банків на суму 8 934,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 7,50% річних", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 21 травня 2021 року надав рефінансування трьом банкам на 455 млн грн.