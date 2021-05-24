Банки переглянуть внутрішні процеси із управління активами - НБУ

Банки мають здійснити перегляд внутрішніх процесів із управління реструктуризованими активами та визначення розміру кредитного ризику за ними згідно з положеннями Закону України № 1381-ІХ від 13 квітня 2021 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Зазначається, що вимоги про перегляд внутрішніх процесів з управління реструктуризованими активами та визначення розміру кредитного ризику за ними передбачено постановами Правління Національного банку України від 19 травня 2021 року № 41 та 42 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України", які набирають чинності з 22 травня 2021 року.

Так, запроваджені постановою № 42 норми надають право банку: не визнавати дефолт боржника за кредитами, за якими сформований резерв на 50% і більше відсотків унаслідок обов’язкової реструктуризації боргу, здійсненої відповідно до Закону України № 1381-ІX; не враховувати під час визначення прийнятності застави обмеження щодо звернення банком стягнення/реалізації застави, встановлені цим законом; не застосовувати під час урахування вартості застави за непрацюючими активами понижуючі коефіцієнти до вартості застави, звернення стягнення якої ним обмежено.

Водночас постановою № 41 удосконалено механізм розрахунку вартості очікуваних грошових потоків із використанням ринкової ставки дисконту для визначення варіанта врегулювання проблемної заборгованості. Зазначений механізм розрахунку відповідає актуальним міжнародним практикам з управління проблемними активами. Його запровадження прискорить досягнення банками цільових показників їх стратегій щодо скорочення рівня та обсягу таких активів.

Постановою № 42 унесено зміни в Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затверджене постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351.

Постановою № 41 зміни внесено в Положення про організацію процесу управління проблемними активами в банках України, затверджене постановою Правління Національного банку України від 18 липня 2019 року № 97.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 21 квітня 2021 року підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті" № 1381-IX, який парламент ухвалив 13 квітня 2021 року.

Законом передбачено: з 23 квітня 2021 року проведення банками обов’язкової реструктуризації боргу за споживчими кредитами, наданими в іноземній валюті, що підпадають під критерії, вказані в зазначеному законі; припинення 23 вересня 2021 року дії Закону України "Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті"; заборона на примусове звернення стягнення на предмет іпотеки, що є забезпеченням виконання зобов’язань, які підлягають реструктуризації, протягом строків, визначених Законом України № 1381-ІX.