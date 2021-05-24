НБУ надав рефінансування трьом банкам на ₴455 мільйонів

Національний банк України надав рефінансування трьом банкам на 455 млн гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

21 травня відбувся кількісний тендер з рефінансування банків строком до 84 днів, за результатами якого задоволено заявки 3-х банків на суму 455,0 млн грн за процентною ставкою у розмірі 7,50 % річних.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 14 травня 2021 року надав рефінансування 12 банкам на понад 2 млрд гривень.