У червні гривня далі зміцнюватиметься - експерт

У червні очікується продовження помірного зміцнення гривні до долара і євро.

Про це повідомляється у щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

"У червні ми очікуємо продовження помірного зниження долара і євро до гривні. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 27,0-27,5 грн, євро - в діапазоні 32,8-33,5 грн", - йдеться у повідомленні.

В Альпарі відзначають, що в травні гривня продовжила зміцнення до долара, яке триває шостий місяць поспіль з грудня минулого року. При цьому, вона зміцнилася і до євро після зниження до нього в квітні.

Судячи з офіційних курсів, встановлених НБУ, курс гривні за травень зріс з 27,7500 до 27,5004 грн за долар (+0,9%) і з 33,6427 до 33,3896 грн за євро (+0,8%) , що пов'язано з незначним зміцненням євро по відношенню до долара на світовому валютному ринку. Так, за місяць валютна пара EUR/USD зросла з 1,2120 до 1,2140 (+0,1%). При цьому, з початку року гривня подорожчала по відношенню до долара на 2,7%, а до євро - на 3,9%.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України на понеділок, 31 травня 2021 року, зміцнив офіційний курс гривні на 2,6 копійки - до 27,5004 грн за долар.